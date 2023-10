CAMPIONATO Tre Penne, ancora una goleada: 5-0 al San Giovanni Le pantere giocano una buona mezz'ora ma poi si sciolgono di botto, con Città a segno con Righini, Scarponi, Pieri, Ceccaroli e Badalassi.

Dopo una prima, buona mezz'ora il San Giovanni si scioglie in buchi clamorosi, peccato mortale se hai di fronte il miglior attacco del campionato. Così è 5-0 per un Tre Penne alla quarta goleada consecutiva: nella striscia in questione sono la bellezza di 18 reti all'attivo, 4.5 di media a partita. All'estremo opposto della statistica, dopo l'esordio vincente con l'Academy i rossoneri non sono più entrati in tabellino: un'astinenza di 4 turni che, al netto di un calendario obiettivamente duro, inizia a farsi pesante.

Come detto, l'avvio non c'entra nulla col prosieguo: il San Giovanni è granitico in difesa e si fa preferire pure nella manovra, per quanto il Tre Penne, pur faticando, sfiori il vantaggio col cross di Vandi per la testa di Pieri, con De Angelis attento in parata. Poi, al 33°, la prima disattenzione fatale: Angelini svirgola e non s'accorge dell'arrivo di Dormi che avanza fin quasi all'area e scarica a Ceccaroli, sulla cui sterzata Angelini ne fa un'altra, andando a terra e bloccando il pallone di braccio. Rigore e sul dischetto va Righini, sulla cui trasformazione De Angelis riesce solo a intuire.

È la chiave di volta, per Città: corridoio di Dormi per Scarponi e palla dentro per Ceccaroli, che sorprende Stefano Sartini ma allarga troppo il destro a piazzarla. Segno di un San Giovanni già mentalmente fuori dai giochi che, a cavallo di recupero, concede altre due ripartenze da matita rossa, pagandole: Ceccaroli per Pieri e allargata per l'affondo nella prateria di Scarponi, il cui tiro è reso imprendibile dalla sporcata di Robba. E ancora Dormi a verticalizzare per l'inserimento di Pieri che va via a Santi, punta la porta e, implacabile, scarica a rete.

Ripresa e Tognacci lascia la formazione com'è, con la punizione di Celli per l'inzuccata alta di Montebelli come unico accenno di reazione. Così, alla prima accelerata, il Tre Penne passa di nuovo: altro asse Dormi-Pieri e imbucata da destra per Ceccaroli, che tocca a scavalcare De Angelis per poi appoggiare in porta. Qui girandola di cambi e dentro, tra gli altri, bomber Badalassi, letale nel capitalizzare una punizione deviata di Righini per il suo 5° centro su 5 gare. Di là invece è l'ingresso di D'Angeli a offrire un po' di brio: prima smarca Contadini, che sciupa sparando a lato, e poi procura l'espulsione di Barretta, ingenuo nel placcarlo a centrocampo per un secondo giallo che gli costa la squalifica e, a mo' di beffa, lo lascia pure in diffida.

