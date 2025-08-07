Tre Penne: arriva Angelo Gregorio per la difesa.

Il reparto difensivo del Tre Penne si rinforza ulteriormente con l’esperienza del centrale Angelo Gregorio, classe 1991, con trascorsi con le maglie di Pietracuta, Russi, Bra tra le altre e una formazione a livello giovanile con le maglie di Cesena e Bologna.
