CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne: arriva il difensore Nigretti

A poche settimane dall’inizio della nuova stagione calcistica, il Tre Penne continua a completare la sua rosa. Dopo l’annuncio di Andrea Montanari, il direttore sportivo Maurizio Di Giuli e il tecnico Stefano Ceci erano alla ricerca anche di un terzino identificato nell’ex giocatore della Libertas Giacomo Nigretti. Il classe 1999 ha trascorso gli ultimi sei mesi sul Titano con la maglia granata della formazione di Borgo Maggiore, ma vanta trascorsi in Serie D con Forlì, Rimini e Sammaurese, un passato al Ravenna in Serie C e anche tra le giovanili dell’Hellas Verona.

