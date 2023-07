CONFERENCE LEAGUE Tre Penne, arriva il Valmiera per l'andata del 2° turno preliminare Stasera la sfida tra i campioni di Lettonia e quelli di San Marino, con diversi acciaccati

Serata d'Europa per il Tre Penne, che oggi torna in campo, dopo l'eliminazione dalla Champions League, per l'andata del secondo turno preliminare di Conference League, in programma alle 20.45 al San Marino Stadium. L'avversario è di quelli temibili, il Valmiera campione di Lettonia, che per altro ha già disputato 23 turni di campionato e arriva molto più in forma all'incontro. Situazione opposta per la squadra sammarinese, che, tra gli altri, non potrà contare su Nicola Gai, fuori per un infortunio tendineo, Riccardo Tisselli, per un'infiammazione al ginocchio ancora non risolta, e Marcello Scarponi, per un problema muscolare dovuto a una botta subita in allenamento, oltre che su quanti non ci saranno per questioni lavorative. In conferenza stampa, mister Stefano Ceci ha descritto i lettoni come una squadra ostica, improntata sul 433 e dotata di un terzetto offensivo molto rapido e arduo da contenere. L'allenatore ha però rimarcato anche la necessità di alcuni cambiamenti interni a San Marino, a partire dalla possibilità di effettuare più allenamenti settimanali, durante l'anno, per fare il passo necessario a chiudere il divario con campionati di livello simile, ma ancora non raggiunti. Nonostante tutto, il Tre Penne ha comunque voglia di tentare l'impresa, con Ceci che ha sottolineato la bravura dei propri giocatori, annunciando anche il tridente titolare di stasera: saranno Imre Badalassi, Luca Ceccaroli e Riccardo Pieri a sfidare la difesa del Valmiera.

