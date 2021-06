Tre Penne: arriva Imre Badalassi

Colpo di mercato del Tre Penne che si assicurato Imre Badalassi, capocannoniere del campionato sammarinese nonché vincitore dello scudetto con la Folgore. L'attaccante ha segnato in questa stagione 13 goli, contribuendo in maniera decisiva alla conquista del titolo sammarinese con la squadra di Falciano. Badalassi sarà a disposizione del tecnico Stefano Ceci a partire da mercoledì, quando comincerà la preparazione del Tre Penne, in vista della partecipazione alla Conference League