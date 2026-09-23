CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne, Bollini: "Ottimo avvio", Virtus, Muratori: "Vogliamo continuare così" Le parole dei due tecnici ospiti di Tele Stadio parlano del momento delle rispettive squadre

Ospiti dell'ultima puntata di Tele Stadio, Luca Bollini e Oscar Muratori hanno parlato del momento delle rispettive squadre, il Tre Penne e la Virtus, tra le più in forma alla sosta per le nazionali.

"Diciamo che è andata anche meglio delle previsioni - dice Bollini - e quest'anno abbiamo rinnovato la squadra per buona parte, quindi magari all'inizio qualche assestamento poteva essere messo in conto, invece i ragazzi hanno fatto una prima parte di stagione veramente importante perché poi veniamo da un periodo dove abbiamo tante defezioni, cause infortuni, post preparazione e quindi hanno quasi sempre dovuto giocare gli stessi e hanno fatto benissimo fino adesso".

Ora c'è questa sosta lunga di tre settimane che forse arriva nel momento peggiore per il Tre Penne, vista la situazione, un po' l'andamento dei risultati. "Sì, diciamo che dal punto di vista dei risultati viene nel momento peggiore perché quando si fa una striscia così positiva è meglio andare avanti. Dall'altra viene anche in un momento positivo perché, come dicevo prima, siamo stati un attimo bersagliati da questi infortuni e quindi in queste due settimane cerchiamo quantomeno di riportare la rosa ad avere un numero decente per poi affrontare le prossime partite".

Così invece il tecnico della Virtus: "Abbiamo deciso di cambiare anche perché c'era una squadra un po' "anzianotta", abbiam deciso di cambiare con giovani adatti al progetto che volevamo fare e quindi, insomma, abbiamo cercato di fare una rosa giusta per quello che chiedo io e per ora, insomma, sta andando bene. Speriamo di continuare su questa strada". Sulla sosta Muratori aggiunge: "Sicuramente stavamo bene, quindi fermarsi è sempre un po' così, però lo sapevamo che c'era, quindi ci alleneremo. Adesso ho dato tanto riposo, poi inizieremo a riallenarci bene tutti i giorni e penso che arriveremo alla partita con l'Academy pronti, prontissimi".

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