Tre Penne, Bonini promosso a primo allenatore Sarà l'ex secondo di Nicola Berardi a guidare la squadra, dopo il passo indietro forzato su Tarini. "Piena fiducia in lui", dice la società

La telenovela allenatore, in casa del Tre Penne, si chiude con un nome che era già in organico: la squadra di Città sarà guidata da Giovanni Bonini. Già collaboratore tecnico di Nicola Berardi nel corso della stagione, era andato lui in panchina dopo le dimissioni dell'ormai ex allenatore biancoblù. Successivamente, come nuova guida del Tre Penne era stato annunciato Paolo Tarini, con tanto di comunicato ufficiale e foto, prima che la società facesse un passo indietro per un impedimento derivante "da alcune difficoltà di natura burocratica e regolamentare in essere nella Federcalcio sammarinese, che andrebbero in contrasto con i regolamenti italiani".

Tramite una nota, i biancoblù hanno annunciato che Bonini rimarrà alla guida della squadra, stavolta in veste di primo allenatore. "Bonini, già in panchina nella sfida contro il Domagnano - si legge nel comunicato -, gode della massima stima e fiducia incondizionata parte di tutta la Società per le sue qualità e per il grande senso di appartenenza dimostrato".

Seguono le prime parole da nuovo allenatore del Tre Penne di Bonini, che commenta: “Per me è la prima esperienza in questa veste e affronterò questa opportunità con entusiasmo, motivazione e determinazione, cercando di ripagare nel migliore dei modi la fiducia che la società ha deciso di accordarmi. Il fatto di potere iniziare questo percorso in una società importante e ambiziosa come il Tre Penne, alla quale sono particolarmente legato, è motivo di grande orgoglio”.



