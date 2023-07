CONFERENCE LEAGUE Tre Penne, Ceci: "Aumentare gli allenamenti per essere più competitivi"

Anche il tecnico del Tre Penne Stefano Ceci, a margine del 3-0 subito in Conference League contro i lettoni del Valmiera, si sofferma sulla differenza fisica tra le due squadre e chiede un miglioramento, in termini di intensità e numeri di allenamenti settimanali. "Tutti devono voler alzare l'asticella" - commenta l'allenatore biancazzurro - "così potremo essere più competitivi in queste partite".

Nel video la sua intervista

