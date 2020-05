Tre Penne, Ceci: "Sarà un campionato più equilibrato"

E' tornato e lo ha fatto da vincente. La scorsa annata – quella del ritorno per Stefano Ceci – è stata trionfale per il tecnico della formazione di Città dopo la prima esperienza iniziata nel lontano 2007. Partiti dal Q2, i biancazzurri si sono portati a casa il campionato con una finale da consegnare ai posteri contro La Fiorita. Ed anche quest'anno il Tre Penne era partito bene e pronto a difendere il titolo. Poi lo stop, l'incertezza sul futuro. Incertezza che, però, non ha avuto la dirigenza che ha deciso di confermare Ceci anche per la prossima stagione.

Con il direttore sportivo Maurizio Di Giuli, Stefano Ceci ha gettato le basi per la prossima stagione con tanti rinnovi: su tutti quelli di Ceccaroli, Sorrentino, Patregnani e Chiurato. Ripartire da una base solida e aggiungere qualche innesto di qualità per continuare a primeggiare sul Titano: questo il diktat dell'allenatore biancazzurro.

Per questa stagione, invece, sarà difficile ricominciare secondo Ceci. In caso di sospensione definitiva, arriverebbe comunque il pass europeo per il Tre Penne.

Nel servizio l'intervista a Stefano Ceci, allenatore Tre Penne.