CONFERENCE LEAGUE Tre Penne, Ceci: "Servirà una grande fase difensiva" Impegno casalingo per il Tre Penne contro i georgiani della Dinamo Batumi. Il tecnico dovrà fare a meno di Luca Righini, assente dell'ultima ora. "Stadium" aperto a 500 spettatori, partita che verrà trasmessa in diretta su San Marino RTV alle 20.45

Saranno 500 gli spettatori che potranno assistere all'esordio di Maicon con la maglia del Tre Penne. Per tutti gli altri, invece, la possibilità di seguire la partita di Conference League con la Dinamo Batumi in diretta alle 20.45 su San Marino RTV – canale 73 del digitale terrestre e 520 di SKY – oppure in radio sui 103.2 di San Marino Classic. Tutto pronto per l'andata che vedrà contrapposti i biancazzurri di Stefano Ceci ad una delle squadre più ostiche del tabellone della neonata competizione UEFA. I georgiani, infatti, sono primi nel loro campionato e vengono dal pesante successo per 2-1 sul campo della Dinamo Tblisi. Il tecnico di Città dovrà apporre le giuste contromisure per tenere viva la sfida in vista del ritorno della prossima settimana. Ci sarà -però - qualche defezione, come annunciato dallo stesso Ceci.

Nel servizio l'intervista a Stefano Ceci, allenatore Tre Penne

