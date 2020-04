Tre Penne, Ceci sulla ripresa: "Tutto quello che ci verrà proposto dovrà essere preso con senso di responsabilità"

Anche i campioni in carica sono in quarantena. Si sarebbe aspettato tutt'altro il Tre Penne che questo pomeriggio avrebbe sfidato La Fiorita nell'ultima giornata della Seconda Fase. Un classico del calcio sammarinese, e che forse sarebbe stato decisivo per i play-off. Ed invece niente di tutto ciò: i giocatori ed il tecnico biancazzurro Stefano Ceci rimangono in attesa di capire se si potrà tornare in campo.

La formazione di Città, al momento dello stop per la pandemia, era terza nel Q1 alle spalle di Tre Fiori e Folgore ed anche semifinalista di Coppa Titano. Diverse le formule prese in considerazione per terminare la stagione. Nel frattempo i giocatori si tengono in contatto e in allenamento con l'ausilio della tecnologia.

Nel servizio l'intervista a Stefano Ceci, allenatore Tre Penne