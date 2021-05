Tre Penne, Ceci: "Vittoria meritata, con l'Europa siamo da 8"

Stefano Ceci

Il Tre Penne si qualifica alla Conference League e per Stefano Ceci è un traguardo meritato: "Ci abbiamo provato di più, abbiamo cercato di fare più gioco. Nel primo tempo siamo stati poco cattivi, per andare al riposo in vantaggio. Però siamo contenti. Credo che per l'arrivo in Europa il Tre Penne si meriti un bell'8". E sulla curiosità degli zero pareggi in 19 partite stagionali: "Ogni tanto qualche pareggio ti dà continuità nei risultati, siamo una squadra che quest'anno ha peccato di equilibrio".