MERCATO Tre Penne, che colpo: torna il bomber Badalassi. Per la Virtus ecco Stefano Scappini

Tre Penne, che colpo: torna il bomber Badalassi. Per la Virtus ecco Stefano Scappini.

Primo colpo di mercato per il Tre Penne: il neo diesse Luca Bollini ha ufficializzato il ritorno del bomber Imre Badalassi che con il club di Città aveva già giocato per 3 stagioni vincendo uno scudetto e segnando la bellezza di 74 gol.

Si muove anche il mercato della Virtus che per la Champions League potrà contare sull'attaccante ex Cremonese e Cittadella Stefano Scappini, sul centrocampista Nicolò Biral e il portiere Matteo Renzetti. Per la prossima stagione vestiranno il neroverde Armando Amati, Matteo Zenoni e Riccardo Zulli.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: