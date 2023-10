CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne cinico su un bel Murata: 3-0 e 6ª vittoria in fila Nel primo quarto d'ora il Murata comanda e si vede annullare un gol, poi i campioni in carica fuggono con la doppietta di Pieri e nel finale la chiudono con Gai.

È la classica vittoria da grande la sesta in fila del Tre Penne, che non traballa di fronte all'avvio col turbo del Murata e poi lo liquida per 3-0. I campioni in carica sono ancora imbattuti e ora sono secondi in solitaria a -2 dalla Virtus, mentre i bianconeri, che hanno perso solo due gare, ma in altrettanti big match, subiscono il sorpasso del Tre Fiori e finiscono a -6 dalla vetta.

E dire che si parlerebbe di altro se, nel suo partire arrembante, al Murata fossero girati a favore gli episodi: Rastelli dal lato corto, Barretta s'incarta e poi contrasta Ura che finisce a terra, niente rigore dice l'arbitro. E ancora Rastelli riceve appena dentro area da Cicarelli e calcia, sulla respinta di Migani c'è Grieco a ribadire in gol ma tutto è cancellato per un fuorigioco che, a sensazione, pare molto dubbio. E ancora traversone di Cicarelli e torre di Gega che sbatte su Peters ed è buona per Rodrigues, murato dall'ottima uscita di Migani.

Il Tre Penne è alle corde ma al quarto d'ora si mette in bolla e in un altro quarto d'ora la sistema. Righini la strappa a Gaiani, avanza e scarica a Pieri, il diagonale è fuori misura ma Dormi va a un soffio dal correggerlo in rete. Poi Scarponi aggira Grieco e crossa per l'inzuccata di Pieri, che sovrasta Matteoni e punisce la mancata uscita di Gueye. Replica Murata con l'imbeccata di Ura per Affonso, che scappa a Vandi ma è troppo defilato per sorprendere Migani. Ura che al giro dopo pasticcia con un cambio lato facilmente intercettato da Dormi, imbeccata per Pieri e destro a incrociare per doppietta e bis.

Il Murata accusa, perde Affonso – problema muscolare – ma d'improvviso quasi la riapre: lancio di Cicarelli, Lombardi è scavalcato e Rastelli è solo davanti alla porta, sciupando con un tocco sotto ben oltre la traversa. Di fatto finisce qui, perché al rientro il Murata si riassume nel velleitario tiro di Cicarelli, respinto da Migani.

E il Tre Penne amministra, aspetta e al 75° la chiude: Cecchetti porta a spasso Brescianini, lo manda per terra e serve Gai per la stoccata di prima intenzione sotto la traversa. Primo gol in campionato per il capitano, il 25° in 7 gare per i suoi. E qui il Murata resta pure in dieci, perché a Ferraro esce una spalla e, nonostante in teoria rimanga un cambio, Angelini ha finito gli slot. Eppure c'è ancora l'acuto di Rodrigues che scambia con Cunha, sfonda su Lombardi e va col mancino, Migani però è perfetto in respinta e il Tre Penne, per la seconda volta in stagione, tiene la porta inviolata.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: