NONA GIORNATA Tre Penne col San Giovanni, spicca Pennarossa-Folgore Virtus-Libertas e Murata-Domagnano sfide per i piani alti, La Fiorita e Tre Fiori contro le ultime della classe.

Il fine settimana della nona mette in copertina il Tre Penne capolista, per distacco la più in forma di questa prima parte di stagione. In 8 partite disputate i biancazzurri hanno sommato 7 vittorie, l'ultima delle quali arrivata con una netta prova di forza sul Tre Fiori. Ora, tra la squadra di Ceci e il quarto successo in fila c'è il San Giovanni, viceversa reduce da 2 ko e ancorato sul fondo dei playoff.

A incrociare le dita per il risultato a sorpresa sono in primis le due inseguitrici più prossime, Pennarossa e La Fiorita, a loro volta in periodi ben diversi. Sempre sabato, Chiesanuova cerca la terza vittoria consecutiva nell'ostico confronto con la Folgore, ancora attardata ma rinvigorita dal successo proprio con La Fiorita. Il cui primo ko del campionato corona un periodo complicato da qualche infortunio di troppo, tradottosi in 2 punti in tre turni. Domenica però c'è l'occasione da non mancare contro il Cailungo, una delle due squadre staccate sul fondo, a quota 1.

L'altra naufragata – e ancora mai vincente – è il Cosmos, che sempre domenica incrocia il Tre Fiori: anche qui appuntamento da non sbagliare per la squadra di Cecchetti, che ha visto la sua repentina risalita infrangersi contro le tre reti incassate contro la capolista. I gialloblu al momento sono nel gruppone che, in 3 punti, comprende dalla quarta alla decima in classifica. Un calderone nel quale spiccano due incroci: domenica c'è Virtus-Libertas, con Acquaviva in periodo buono e Borgo chiamata a dare continuità al tennistico 6-0 sul disastrato Cosmos. Sabato invece c'è la sfida tra un Murata in salute – in striscia positiva da 5 partite – e un Domagnano impelagato in un tunnel di 4 ko consecutivi.

Completa il programma la sfida per i playoff tra Faetano e Juvenes/Dogana di sabato, mentre il Fiorentino è la riposante di turno.

