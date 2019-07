Tre Penne, dalla Champions all'Europa League

SRV_TRE_PENNE_210719

Prima l'impresa in campionato, poi il quasi colpaccio in Champions League, adesso la chiusura in bellezza con l'Europa League. Due mesi al vertice per il Tre Penne di Stefano Ceci che dopo aver fatto poker di campionati sammarinesi si è ritrovato catapultato in Kosovo per la Champions. Avversari gli andorrani del Santa Coloma e 1-0 beffardo e condizionato dagli episodi, come ricordato da uno dei protagonisti della squadra di Città, Enrico Cibelli.

Nuovi avversari ora per il Tre Penne che cambia competizione ma continua la propria campagna europea. E' Europa League, è il secondo turno preliminare contro i lituani del Suduva. La squadra di Marijampole ha cominciato a vincere tardi: 2 campionati, 2 coppe di Lituania e 3 supercoppe nel palmares oltre al momentaneo primo posto dopo 17 giornate. In più la doppia sfida contro la blasonata Stella Rossa in Europa, vinta dai serbi con uno 0-0 all'andata e un sofferto 2-1 al ritorno. Numeri che spaventano i biancazzurri, pronti però a ben figurare.

Martedì sera si inizia al San Marino Stadium con la gara d'andata. Match in diretta su San Marino RTV, canale 73 del digitale terrestre e 520 di Sky, e sui 103.2 di Radio San Marino Classic.





Nel servizio l'intervista a Enrico Cibelli, centrocampista del Tre Penne.