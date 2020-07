COLPO IN DIFESA Tre Penne, dalla Sammaurese arriva il difensore Lombardi Per i biancazzurri c'è anche il rinnovo di Andrea Rossi.

Rinforzo importante per il Tre Penne che ingaggia il difensore centrale classe '95 Nicolas Lombardi, che nelle ultime 6 stagioni ha militato in Serie D con le maglie di Bellaria, Ribelle e soprattutto Sammaurese, con la quale, quest'anno, ha totalizzato 20 presenze e un gol. E sempre in difesa, i biancazzurri annunciano il rinnovo di Andrea Rossi.

