Tre Penne di forza, 7-1 alla Juvenes. E Chierighini fa record

Persa la testa della classifica, il Tre Penne si sfoga travolgendo con un tremendo 7-1 una Juvenes Dogana da bandiera bianca totale, tenuta in teorica corsa per gli spareggi solo dall'aritmetica. JD che al via protesta per una trattenuta in area di Cauterucci su Pasquinelli, l'arbitro fa proseguire e da lì a poco Città allunga. Si comincia con la perla di Ceccaroli, un destro a giro dal limite che fa sponda sul palo e s'insacca per il vantaggio. Questo al 17°, altri 2' e arriva il raddoppio di Gai, sempre di destro, sempre da lontano ma, stavolta, con una stoccata in buca d'angolo. La Juvenes prova a riaprirla su un corner di Merli sul quale Zambetti esce a metà, Acquarelli lo supera di testa ma c'è Cauterucci a rimediare sulla linea. Scampato il pericolo, a ridosso del riposo il Tre Penne mette la sicura ancora con Ceccaroli, che arpiona una conclusione deviata di Righini, salta Gobbi e deposita la doppietta.







E dopo il cambio campo non cambia l'inerzia: retropassaggio suicida di Cevoli che diventa un assist a lanciare Badalassi, cui basta un tocco per eludere a sua volta Gobbi e siglare il suo 23° centro in 24 gare. E qui siamo a quattro, poi, a cavallo tra 13° e 15°, ne arrivano addirittura altre tre. Il pokerissimo Tre Penne è di Pieri, incanalato a rete dall'assist di Gai. Quindi il gol della bandiera della Juvenes: D'Angeli va in pressione su Casadei, lo induce a sbagliare e gli strappa il pallone, piazzandolo nell'angolo basso opposto con un preciso rasoterra. Balsamo che dura un istante, giusto il tempo di un altro traversone al millimetro di Gai sul quale Ceccaroli sorprende alle spalle Cevoli e incrocia per la tripletta. Infine la doppietta di Pieri, svettato in piena libertà sul traversone di Semprini.

Ma in tutto ciò c'è spazio anche per un record: all'85° Ceci toglie Zambetti e inserisce lo storico terzo portiere biancazzurro, il classe '66 Alfredo Chierighini. Che così, a 56 anni e 58 giorni, strappa a Marino Della Valle il primato di giocatore più anziano a scendere in campo nel campionato sammarinese.