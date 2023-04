CAMPIONATO Tre Penne e Cosmos: duello con vista Scudetto Domenica ci si gioca lo Scudetto del calcio sammarinese: la capolista se la vedrà con il Faetano, i gialloverdi con il Tre Fiori. In palio anche gli ultimi posti per i play-off.

Ci si gioca tutto in 90 minuti. L'ultima giornata del Campionato Sammarinese è, per certi versi, storica: fatta eccezione per il Tre Fiori, che nel 2020 vinse il titolo dopo la sospensione a causa del Covid, solo in un'altra occasione il campionato venne assegnato senza disputare una finale. Era la prima edizione, quella dell'85/86 conquistata dal Faetano. Quasi 40 anni dopo il nuovo format ha riportato tutto alle origini: o Tre Penne o Cosmos per lo Scudetto del calcio sammarinese. I biancazzurri non lo vincono dal 2019, i gialloverdi – ultimi lo scorso anno – addirittura dal 2001. Davanti partono gli uomini di Stefano Ceci: quel “misero” ma preziosissimo punto di vantaggio consente al Tre Penne di essere padrone del suo destino. Domenica un successo contro il Faetano garantirebbe il quinto titolo nella storia del Città, senza doversi preoccupare dell'eventuale risultato dei rivali del Cosmos, impegnati in uno scontro sulla carta più ostico contro il Tre Fiori. Serravalle deve vincere e sperare in una non vittoria del Tre Penne: solo in quel caso ci sarebbe il sorpasso.

Tra le diverse combinazioni anche quella di un clamoroso spareggio in caso di arrivo a pari punti: pareggio del Cosmos, sconfitta del Tre Penne. Può ancora succedere di tutto, quindi. Gai e compagni ovviamente partono con i favori del pronostico – e gli ultimi risultati confermano il tutto – ma mai dire mai, Di Maio e i suoi venderanno cara la pelle. E se il Tre Fiori deve difendere la quarta posizione dalla Virtus, il Faetano si gioca l'accesso ai play-off in una corsa – giù in fondo – che si preannuncia infuocata. Sono ancora sette le squadre che possono ambire ad un posto nella post-season, partendo dagli spareggi di mercoledì 26. Dal Murata al San Giovanni, passando per lo stesso Faetano, poi Domagnano, Juvenes/Dogana, Pennarossa e Fiorentino. 90 minuti, solo 90 minuti dove dare il tutto per tutto.

