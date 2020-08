Tre Penne e La Fiorita, 1-1 nell'amichevole pre Europa

A Domagnano, Tre Penne e La Fiorita si sono affrontate in amichevole per riscaldare i motori in vista dell'impegno di Europa League, in programma il 20 agosto. 1-1 il finale, con entrambe le reti segnate nel primo tempo: Sorrentino per Città, Peluso per Montegiardino. In Coppa, il Tre Penne riceverà allo Stadium i kosovari del Gjilani, mentre La Fiorita andrà in Irlanda del Nord per sfidare il Coleraine.