CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne e La Fiorita creano, ma non segnano: è 1-1 nel big match

Primo stop in campionato per il Tre Penne, che rallenta di fronte al primo grande ostacolo della stagione, pareggiando per 1-1 con La Fiorita nel big match della 4a giornata e scivolando a -2 dal Tre Fiori, ora capolista in solitaria. Una partita a cui la squadra di Montegiardino arrivava con la necessità di vincere, per provare a non staccarsi troppo dalle prime, in attesa dell'esito del ricorso contro la penalizzazione ricevuta in estate. E, effettivamente, chi ha tenuto meglio il campo sono stati proprio i gialloblù, a cui, però, è mancata la finalizzazione.

Poco o nulla nel primo tempo, dove La Fiorita si presenta due volte davanti a Migani con Affonso, prima su un recupero palla e poi con un contropiede costruito e concluso dall'attaccante. Il Tre Penne risponde con una combinazione tra Peluso e Turchetta, il cui tiro finisce largo, e un'occasione nata dalla deviazione di un Brighi su un tiro innocuo, che costringe Vivan alla parata salva-risultato.

Molto meglio la ripresa. La Fiorita spinge subito e al 6' va vicina al vantaggio con una girata bassa di Mazzotti su calcio di punizione, respinta da un difensore. Nel momento di spinta dei gialloblù, però, a colpire è il Tre Penne. Nigretti, tra i migliori in campo, scende sulla destra ed effettua un teso tiro-cross che Vivan non respinge e su cui si getta Berardi, segnando l'1-0 in scivolata. La Fiorita non ci sta e replica già 8 minuti dopo. L'azione, insistita, che conduce al goal è apprezzabile ed è un marchio di fabbrica della squadra di Ceci: il giro palla porta Gasperoni a sfondare sulla destra e a mettere un basso che trova Affonso al centro pronto a insaccare. È 1-1 ed è anche il primo goal concesso dal Tre Penne in stagione.

Ristabilita la parità, le difese si serrano nuovamente e arrivano solo altre due occasioni. A metà frazione, Casadio s'inventa una gran giocata al limite, mandando a vuoto il difensore con un tocco d'esterno, ma il suo tiro è troppo centrale. Poi, al 39', Gasperoni ha l'opportunità per chiudere la sfida, avventandosi sulla sponda di testa di Nappello, ma calciando alto. Il successivo assalto finale de La Fiorita non porta ad altre palle goal: ad Acquaviva finisce 1-1.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: