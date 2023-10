COPPA TITANO Tre Penne e Tre Fiori ai quarti Città la spunta sul Cosmos ai supplementari, ai gialloblu servono i rigori per eliminare il Faetano.

Dopo 120° di grandi emozioni il Tre Penne si impone 2-1 sul Cosmos e va ai quarti di Coppa Titano, dove incontrerà la Libertas. Città avanti nel primo tempo col rigore di Righini e in amministrazione fino all°85, quando la difesa s'incarta in un flipper che porta al pari di Loiodice. 1-1 come all'andata, supplementari e subito palo di Badalassi, poi, nella seconda frazione, Cecchetti libera in area Vandi per il gol vittoria. Allo scadere ci sarebbe anche il nuovo pari di Prandelli, la punta però è in fuorigioco e dunque niente rigori.

Rigori che invece servono al Tre Fiori per eliminare il Faetano, steso 4-2 dopo le reti bianche del 120° che, visto il pari dell'andata, non avevano spezzato l'equilibrio dell'incrocio. Per la squadra di Fiorentino ora c'è la Folgore.

