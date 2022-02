CAMPIONATO Tre Penne e Tre Fiori non si fanno male: a Domagnano è 1-1 I biancazzurri di Stefano Ceci vanno in vantaggio con Kevin Zonzini, i gialloblu di Luca Borgagni pareggiano con Umberto De Lucia: il Tre Penne mantiene sempre 8 punti di vantaggio sul Tre Fiori.

Il Tre Penne chiama, il Tre Fiori risponde. Poche emozioni da una parte e dall'altra e il big match si chiude con un 1-1 che cambia poco o niente in classifica. Buona la prima in avanti per i biancazzurri di Ceci: corner sul secondo palo, Kevin Zonzini indovina una traiettoria beffarda per Aldo Simoncini e tutta la difesa del Tre Fiori. La palla varca la linea di porta e il direttore di gara convalida il vantaggio di Città. Gli uomini di Borgagni cercano una reazione: Gjurchinoski mette dentro e Cuzzilla viene anticipato, l'azione prosegue. Cross di Lentini, Migani a vuoto ma allo stesso Cuzzilla manca ancora il “killer instinct”. Nel finale di frazione, però, Fiorentino pareggia: Lentini spizza da angolo, De Lucia anticipa tutti e non lascia scampo a Migani sottoporta. E' 1-1, tutto di nuovo in parità.

Nella ripresa il match sembra assumere altri connotati: Lentini si avventa sul disimpegno errato di Casadei, Migani - “alla Garella” - salva tutto con i piedi. Ribaltamento di fronte, Cibelli lascia sul posto Grani e va con il mancino centrando in pieno la traversa. Il Tre Fiori fa qualcosina in più per provare a vincerla: Pracucci da lontanissimo, Migani si distende e mette in corner. Nell'ultima mischia – al quarto minuto di recupero – Gjurchinoski spara alle stelle dal limite: Tre Penne e Tre Fiori non si fanno male.

