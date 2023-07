CONFERENCE LEAGUE Tre Penne, ecco la lista per il Valmiera: sei nuovi nomi rispetto alla Champions Sono Temeroli, Passeri, Scoccimarro, Yassine, Ricciotti e Luca Cecchetti, che resterà fino a giugno

Tre Penne, ecco la lista per il Valmiera: sei nuovi nomi rispetto alla Champions.

Il Tre Penne aggiunge sei elementi alla propria rosa, in vista dell'esordio di Conference League contro i lettoni del Valmiera FC. Rispetto a quella consegnata per il girone preliminare di Champions League, la lista dei campioni di San Marino cambia per un terzo e presenta anche i nomi di Marco Temeroli (portiere), Andrea Passeri (difensore), Dennis Scoccimarro (difensore), Belkaid Yassine (centrocampista), Diego Ricciotti (centrocampista) e Luca Cecchetti (centrocampista). Gli inserimenti dei primi cinque saranno temporanei, solo per le sfide europee, mentre Cecchetti rimarrà al Tre Penne per l'intera stagione. Centrocampista sammarinese, classe 2000, arriva dal Pennarossa, ma era passato anche per Cailungo e United Riccione, indossando pure la maglia della Nazionale Under21. L'andata del doppio confronto si giocherà martedì 25 luglio, alle 20.45, al San Marino Stadium, il ritorno sarà a Valmiera martedì 1 agosto.

La lista completa dei convocati:

Portieri: Mattia Migani, Marco Temeroli

Difensori: Antonio Barretta, Nicolas Lombardi, Giacomo Nigretti, Andrea Passeri, Roberto Rosini, Dennis Scoccimarro, Paolo Vandi

Centrocampisti: Yassine Belkaid, Luca Cecchetti, Fabio Giovagnoli, Diego Ricciotti, Luca Righini, Marcello Scarponi, Giacomo Zafferani

Attaccanti: Imre Badalassi, Luca Ceccaroli, Riccardo Pieri.

