CAMPIONATO Tre Penne, Fraternali: "Che emozione quel gol in Champions League..." Tra i giocatori più rappresentativi del campionato sammarinese c'è Stefano Fraternali. Il difensore del Tre Penne ricorda con piacere il gol segnato in Europa nel 2016 contro i gallesi del TNS. Sull'emergenza Coronavirus: "Difficile ripartire".

Una breve parentesi a Montegiardino nel 2016, poi la proposta del Tre Penne e da lì Stefano Fraternali non ha più lasciato la casacca biancoazzurra. Grande protagonista lo scorso anno con il gol in pieno recupero che ha poi avviato la rimonta della formazione di Città nella finale di campionato proprio contro La Fiorita, il roccioso difensore centrale ha affermato che “sarà difficile cercare di chiudere questa stagione” interrotta bruscamente dal Coronavirus.

E così la mente viaggia e riaffiorano i ricordi, come l'imperioso colpo di testa nel primo turno preliminare della Champions League 2016/2017 contro il The New Saints, squadra del Galles. Tra l'altro, il primo centro di un giocatore italiano in quell'edizione della Coppa dalle Grandi Orecchie. L'obiettivo - per Fraternali ed il Tre Penne - è tornare presto a vivere quelle emozioni.

Nel servizio l'intervista a Stefano Fraternali, difensore Tre Penne

I più letti della settimana: