CAMPIONATO Tre Penne, il tris è servito: 3-0 al Tre Fiori e primato Prova di forza per i biancazzurri che superano i ragazzi di Matteo Cecchetti con un netto 3-0. A segno Zonzini, Badalassi - sempre più capocannoniere - e Cibelli. Nel Tre Fiori espulso il capitano Davide Simoncini.

Il Tre Penne rimarrà in vetta alla classifica almeno per altre due settimane. Merito di una grandissima prova nel big match contro il Tre Fiori: è 3-0 senza appelli per gli uomini di Stefano Ceci. Già in vantaggio dopo 8 minuti: Badalassi veste i panni dell'assist-man e serve Zonzini che non ci pensa due volte e con un colpo da biliardo supera Aldo Simoncini. Secondo gol consecutivo per l'ex Cosmos e gialloblu in bambola: Davide Simoncini scivola e spiana la strada a Badalassi che – incredibilmente, verrebbe da dire – sbatte sul palo a tu per tu con l'estremo difensore divorandosi il possibile raddoppio. Che, però, tarda 120 secondi: il tempo che serve a Censoni per servire un altro regalo a Badalassi. Il 95, questa volta, si fa perdonare e con il mancino batte Simoncini e fa 2-0. Il bomber biancazzurro sale a 8 centri in campionato ed è sempre più capocannoniere. Nella personale sfida con Gjurchinoski, il 10 del Tre Fiori non è pervenuto anche se i maggiori pericoli vengono da lui: prima mette in mezzo e Battistini rischia l'autogol per anticipare l'avversario, poi – tutto solo – non tramuta in rete il servizio preciso di Ferraro.

I ragazzi di Matteo Cecchetti non trovano l'accorcio e, nella ripresa, scompaiono: Aldo Simoncini tiene a galla i suoi con due grandi parate su Chiurato. La prima d'istinto, la seconda con un volo plastico sulla bella girata dell'attaccante. A tempo quasi scaduto i nuovi entrati confezionano il tris definitivo: Pietro Semprini crossa, Cibelli spinge dentro di testa e chiude i conti. Squadre virtualmente già negli spogliatoi con capitan Simoncini che anticipa gli altri 21 quando stende lo stesso Semprini con un'ingenua testata prendendosi il rosso diretto. Il Tre Penne vince e convince, il Tre Fiori esce dalle prime 4 della classe.

