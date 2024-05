CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne in Conference, Pieri stende il Murata al 121° Finisce 3-2, il gol qualificazione arriva allo scadere dei supplementari. Di Badalassi (doppietta) ed Echel le altre reti, espulsi Santos, Scarponi e Lombardi.

Una spettacolare finale playoff manda in Conference League il Tre Penne che allo scadere dei supplementari stende 3-2 il Murata. Bianconeri avanti già al 9° con Echel ma che al 35° restano in 10, con Santos che si becca il rosso diretto per fallo su Pieri lanciato a rete. Così il Tre Penne si riorganizza e la ribalta con due angoli per la testa di Badalassi: uno in avvio di ripresa per portarla ai supplementari, l'altro nei supplementari stessi. Qui però Scarponi pareggia il conto dei rossi (secondo giallo) e dà nuove speranze al Murata che al 117° trova un insperato pari con Cecconi. Ma niente rigori, perché nel recupero Pieri piazza lo stacco vincente che manda in Conference il Tre Penne.

