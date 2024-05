CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne in finale play off, con il Cosmos basta lo 0-0

Stavolta Tre Penne e Cosmos si vedono annullare il consueto gol per parte ed esce uno 0-0 che manda Città in finale playoff e Serravalle in vacanza senza Europa. Il bis di pari tra andata e ritorno premia il miglior piazzamento in stagione regolare del Tre Penne, compattatosi in una ripresa giocata tutta senza portiere di ruolo. Arginato un Cosmos che saluta una stagione iniziata male e finita in maniera beffarda, che nel momento di difficoltà dei rivali non riesce a dar seguito a un primo tempo in cui fa la partita.

Neanche 1' e Ben Kacem non arriva sull'invito sul palo lungo di Zulli, mentre di là Ceccaroli scambia con Badalassi e calcia da fuori, con Battistini attento. La difesa del Tre Penne incappa in qualche disattenzione di troppo, su una di queste Rosini e Dalla Libera non si intendono ma Ben Kacem non riesce ad approfittare. Battistini di nuovo sul pezzo sulla punizione di Righini con velo di Badalassi, ancora Righini dall'angolo e Vandi non inquadra di testa. Per il Cosmos invece il meglio passa sempre da Ben Kacem: affondo su Barretta e imbucata su cui Dalla Libera buca e Vandi evita d'un soffio l'autogol, poi inserimento sull'imbeccata di Berardi e gran chiusura di Rosini. Sul liscio di Barretta invece è Pastorelli a chiamarlo alla bordata, Dalla Libera respinge e, a rimbalzo, si fa male nello scontro con Berardi.

L'estremo si riprende, poco dopo respinge anche il destro di Zulli e poi, dopo i velleitari colpi di testa di Badalassi e Berardi, con l'intervallo alza bandiera bianca. In panchina non c'è un 12°, dunque in porta va Dormi, professione attaccante. Dentro Pieri, subito attivo con una conclusione sul fondo. Segnali di un Tre Penne che, nonostante l'intralcio, ora prende campo: Righini dall'angolo e Lombardi che stacca e poi ribadisce in rete sulla respinta di Battistini, tutto invalidato da un fallo in attacco. E di nuovo Pieri a servire in area Badalassi, controllo, sinistro e gran tuffo di Battistini.

Altro angolo di Righini, su cui Pieri non arriva, e altro gol annullato, di là, con stessa dinamica: Pastorelli dalla bandierina per l'inzuccata a rete di Di Maio, liberatosi però con fallo. Bisognoso di segnare, Berardi passa a un attacco a 5, trovando un'occasione nitida quando, sempre da angolo, Sami la mette per il colpo di testa appena a lato di Prandelli. Il Tre Penne però non fa più passare nulla – pur perdendo Barretta – anzi in pieno recupero ha un'altra occasionissima: di nuovo Pieri dentro per Badalassi e Battistini è di nuovo straordinario, esultando per una speranza mantenuta in vita ma, comunque, esauritasi in una manciata di minuti.

