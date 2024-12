Tre Penne in semifinale: 3-2 alla Folgore dopo i supplementari

il resoconto della partita

Il ritorno dei quarti di Coppa Titano è lo specchio della stagione del Tre Penne: una continua altalena di emozioni, ma questa volta c'è il lieto fine. Servono i tempi supplementari a Città per superare una Folgore mai doma, capace di dar filo da torcere per 120 minuti. In semifinale però ci vanno i biancazzurri, che ora affronteranno il Tre Fiori in una classica del calcio sammarinese. Primo tempo bloccato: il Tre Penne ci prova con Dormi, attento Guddo nella risposta. La Folgore, invece, passa alla prima occasione: la difesa lascia troppo spazio a Ura che penetra e con l'esterno trova Pancotti, morbido scavetto su Migani in uscita e – al tramonto dei primi 45' – Falciano azzera il minimo vantaggio Tre Penne dell'andata.

Nell'intervallo Berardi da la scossa ai suoi, e si vede: passano 8 minuti della ripresa, Nigretti aggancia e crossa, Scarponi si inserisce con i tempi giusti e batte Guddo per l'1-1 che riporterebbe il Tre Penne tra le migliori 4. Ora è un buon momento: ancora Scarponi arriva da dietro sul servizio di Ceccaroli, rigore in movimento disinnescato da Guddo che tiene in vita i suoi. Così come fa sul mancino – centrale – di Guidi, dopo il bel lavoro dell'ex Cosmos e La Fiorita. Chance non sfruttate dai biancazzurri e allora eccola puntuale la spietata legge del “gol sbagliato, gol subito”. 87', Tre Penne arroccato in difesa, Folgore senza schemi e disperatamente in avanti: Turrisi fa la sponda, Toure non ci arriva ma Miori si. Volée a battere Migani e scrivere 2-1 sul filo di lana: la qualificazione si deciderà ai tempi supplementari.

Nel primo Bitti ha la palla della semifinale ma il diagonale passa a centimetri dalla porta di Migani, nel secondo apoteosi Tre Penne. Amati mette in mezzo, Moscardi si avventa e con uno splendido colpo di tacco in girata sorprende Guddo. Gesto e gol “alla Ibrahimovic” per l'attaccante di Città e soprattutto fondamentale 2-2. Tourè, difensore trapiantato in attacco, spara alle stelle la possibilità di allungarla ai rigori e – in contropiede – Cardellino regala anche la vittoria ai biancazzurri: scambio con Cecchetti e destro in buca d'angolo. Il Tre Penne vince 3-2 e vola in semifinale di Coppa.