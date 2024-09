CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne-La Fiorita, Berardi: "Buon pareggio". Ceci: "Abbiamo fatto qualcosa in più, ma va bene così"

Il tecnico del Tre Penne Nicola Berardi parla delle assenze - tra infortuni e squalifiche - e giudica questo 1-1 con La Fiorita come un "buon pareggio". Qualche rammarico in più per l'allenatore gialloblu Stefano Ceci, grande ex della sfida.

