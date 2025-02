Tre Penne: "La Società condanna qualsiasi forma di comportamento discriminatorio"

In riferimento al Comunicato Ufficiale numero 45 del Giudice Sportivo nel quale viene riportata la squalifica fino all’8 maggio 2025 del tecnico Nicola Berardi per “comportamento discriminatorio nei confronti dell’arbitro mentre usciva dal campo per squalifica”, la Società Polisportiva Tre Penne intende scusarsi a nome proprio e del suo tesserato per il comportamento tenuto. La Società condanna qualsiasi forma di comportamento discriminatorio, ribadendo il proprio sostegno nella lotta contro il razzismo.