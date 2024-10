CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne-Libertas, Moscardi: "Contento per il gol, meno per il risultato". Del Prete: "Continuiamo così"

Il gol di Alessandro Moscardi non è bastato per riportare alla vittoria il Tre Penne. Sentiamo le parole dell'attaccante biancazzurro e quelle del portiere della Libertas Gennaro Del Prete, tra i migliori in casa Borgo Maggiore.

