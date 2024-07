CONFERENCE LEAGUE Tre Penne, Luca Nanni: "Bisogna crescere ancora, la FSGC deve aiutarci a fare qualcosa in più" La squadra Città accarezza il sogno di rimontare il Floriana. I biancoazzurri hanno dimostrato di essere allo stesso livello della formazione maltese.

Soddisfatto per la prova del Tre Penne il segretario generale Luca Nanni fa i complimenti alla squadra e una considerazione sulla necessità di crescere ancora come movimento per poter vedere più squadre al turno successivo.

Nel video la sua intervista

