Tre Penne, Muratori: "Chi insegue è avvantaggiato, ci proveremo fino alla fine". Fiorentino, Belward: "L'obiettivo è il play-off diretto"

La vittoria con il Tre Fiori ha dato slancio all'ambiente Tre Penne, come testimoniato dal DG Gabriele Muratori nell'ultima punta di Telestadio: “Indubbiamente la vittoria con il Tre Fiori dà molto morale all'ambiente, abbiamo cercato di portare a casa i tre punti a tutti i costi perché servivano per accorciare la classifica. Chi insegue secondo me è avvantaggiato, penso. Noi ci proveremo chiaramente fino alla fine, poi vedremo cosa succederà. Le vittorie con Tre Fiori e La Fiorita, le otto vittorie in nove partite, credo che questi risultati diano la risposta”

Tre gol in campionato – tra cui quello decisivo contro la Juvenes/Dogana – per l'attaccante del Fiorentino Soufiane Belward, uno dei grandi protagonisti: “Siamo venuti da due partite molto difficili e toste, ovvero quelle con La Fiorita e con la Virtus. Nonostante questo siamo riusciti comunque a resistere a una Juvenes molto molto compatta, molt aggressiva e alla fine siamo riusciti a portarcela a casa. Ne scherzavamo nello spogliatoio sul derby del weekend, il Tre Fiori è una buona squadra, punta a vincere il campionato, adesso vediamo cosa possiamo fare. L'obiettivo è quello di arrivare magari a fare abbastanza punti per saltare il preliminare”.









