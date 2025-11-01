Tre Penne, pari di rigore: è 1-1 con la Juvenes Dogana

Foto: Fsgc/Mularoni

Juvenes Dogana e Tre Penne si prendono un punto a testa dopo una gara frizzantissima, ma decisa dai rigori. Due sono quelli segnati, uno da Aprea e l'altro da Badalassi, uno è quello parato, da Colonna nella ripresa, e uno è quello richiesto e non concesso, per un fallo invocato da Berardi, poi ammonito per simulazione. Finirà 1-1, con tante occasioni non concretizzate.

Parte fortissimo la squadra di città, sfiorando il vantaggio dopo 20 secondi con un tiro sottomisura di Casadio, messo in angolo. La Juvenes Dogana è pericolosa in ripartenza e alla prima opportunità passa. Tacco illuminante di Gianmaria Borghini, che dialoga con Benedetti e Kevin Lisi. Il centrocampista entra in area, il marcatore lo stende ed è rigore. Dal dischetto va Aprea: Migani indovina l'angolo, ma non trattiene: è 1-0. Lo stesso Aprea, al 17', riprende il duello con Migani calciando da dentro l'area, ma stavolta il portiere respinge.

Poi riparte l'assedio del Tre Penne, che porta prima a un tiro a botta sicura di Fabbri, salvato in scivolata da Giacomo Borghini, poi al calcio di rigore. In area si accende una mischia furibonda, con una serie di salvataggi e la traversa colpita da Nigretti. L'azione finisce con Giacomo Borghini che stende Berardi e manda Badalassi sul rigore. Il 95 emula Aprea e insacca il pareggio. Prima dell'intervallo, Badalassi sfiora anche la doppietta liberandosi al tiro in area, Colonna respinge.

Nella ripresa cambia l'atteggiamento della Juvenes Dogana, che si fa più presente in attacco, prima con un cross di 5' Lisi, che Benedetti, di testa, sfiora soltanto, poi con Migani che mette in angolo un campanile che si era alzato in mischia. A metà frazione, d'improvviso, il Tre Penne ha l'occasione del vantaggio. Ghiggini interviene su Peluso in area, portandogli via il pallone. Per l'arbitro lo fa irregolarmente ed è rigore. Contestatissima la decisione, ma indietro non si torna e allora Badalassi, dal dischetto, fotocopia il tiro del primo tempo e Colonna respinge.

Passato il pericolo, la Juvenes Dogana sfiora il vantaggio a propria volta, alla mezzora, quando un tiro di Aprea viene deviato sulla traversa, con Migani che poi va a benedire il montante. Nel finale il Tre Penne inserisce anche Pastorelli e Pieri e proprio il numero 9 è il più pericoloso, quando, nel recupero, stacca di testa su angolo. Sembra la volta buona, ma sulla linea c'è Comuniello a spazzare. Finisce così 1-1: la Juvenes Dogana si conferma bestia nera del Tre Penne, mentre i biancazzurri non riescono più a vincere e si allontanano ancora dalla vetta.







