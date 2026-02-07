Tre Penne-Pennarossa, Bonini: "Queste partite non le avremmo vinte un po' di tempo fa". Ricchiuti: "Troppi errori individuali"

Le interviste a Giovanni Bonini e Adrian Ricchiuti

Fa i complimenti ai suoi il tecnico del Tre Penne Giovanni Bonini: "È una vittoria che ci voleva, ottenuta alla fine, i ragazzi sono stati bravi a crederci fino all'ultimo. Hanno fatto un grandissimo secondo tempo, al contrario del primo dove invece non abbiamo fatto quello che sappiamo fare, non abbiamo espresso le nostre qualità al meglio. Però nel secondo tempo ho visto la squadra che piace a me, una squadra vera, una squadra compatta che ha giocato con coraggio e fino all'ultimo ci ha creduto e credo che abbiamo ottenuto una vittoria che è meritata. Quindi posso solo fare i complimenti ai miei ragazzi per il gran secondo tempo che hanno fatto. Fino a qualche periodo fa queste partite avremmo fatto più fatica a vincerle. Penso che oggi sia la prima partita che vinciamo andando in svantaggio e quindi anche questo è importante. Ci deve solo dare fiducia nei nostri mezzi e deve dare convinzione ai ragazzi che sono forti, perché io di questo ne sono convinto. Tutti questi episodi e questi risultati ci fanno capire che siamo sulla strada giusta per andare a ottenere quello che vogliamo"

Si rammarica per troppi errori individuali quello del Pennarossa Adrian Ricchiuti: "Mi dispiace perché sappiamo le qualità del Tre Penne, però credo che la mia squadra abbia fatto una bellissima partita. Peccato perché è dall'inizio dell'anno che commettiamo i soliti errori... una volta uno, una volta l'altro. E sono errori individuali, non sono errori di squadra, perché se sono errori di squadra ci puoi lavorare, se sono errori individuali ci puoi fare veramente poco, però continuiamo a lavorare e andiamo avanti. Faccio sempre i complimenti a chi vince perché vuol dire che ci ha creduto e ha portato a casa il risultato, però credo che la strada sia quella giusta e poi vinceremo o perderemo, però credo che il percorso che sta facendo il Pernarosso sia buono".







