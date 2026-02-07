CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne-Pennarossa, Peluso: "Vittoria importante per non vanificare quella con La Fiorita"

Protagonista assoluto Lucio Peluso, migliore in campo e autore del gol vittoria per il Tre Penne: "Per com'è venuta fuori pesa molto, perché oggi nel primo tempo abbiamo fatto molto fatica e non eravamo noi, invece poi dopo dal secondo tempo abbiamo iniziato a spingere forte come ci ha chiesto anche il mister e dopo questa vittoria ci dà molto morale, anche perché se no sarebbe stata vanificata la vittoria di sabato contro La Fiorita. Questo ci ha chiesto il mister, di far sì che non succedesse e noi ce l'abbiamo messa tutta. Vedendo anche il ruolino di marcia di quelli davanti noi abbiamo fatto sette vittorie di fila e non abbiamo guadagnato neanche un punto sul Tre Fiori, però noi abbiamo iniziato a pensare partita dopo partita poi alla fine vediamo dove arriviamo, cosa abbiamo creato e però lavoriamo sui 95 minuti del sabato e della domenica"

