Tre Penne pentacampione: lo Scudetto torna in Città

Cinque volte Tre Penne. Al termine di un cammino netto ed entusiasmante i biancazzurri vincono il quinto Scudetto della storia di Città. Il 2-0 sul Faetano è l’ultimo capolavoro di Stefano Ceci in questo Campionato Sammarinese che - a distanza di 40 anni - torna ad essere assegnato al termine della regular season. Le mani sullo Scudetto le mette uno degli “insospettabili” ma assoluto protagonista della stagione, Paolo Vandi. Corner telecomandato del solito Righini, il 20 biancazzurro si avvita e complice una deviazione supera Porcellini. Ad Acquaviva c’è già aria di festa: giocatori, panchina, dirigenti, tifosi esplodono per un gol di fondamentale importanza, 1-0 dopo 9 minuti. E il Tre Penne non si ferma: Badalassi lascia sul posto il diretto avversario con il palleggio, destro in volèe che si stampa sulla traversa poi Pieri manda alto sulla ribattuta da 0 metri. Righini direttamente da calcio di punizione, Porcellini respinge e Badalassi non trova la porta in tap-in. Avvio arrembante: Porcellini non trattiene il cross di Gai, Pieri si divora il possibile raddoppio è ancora una volta non inquadra lo specchio. Faetano in bambola ma pericolosissimo alla prima occasione utile: Ferrario si trova a tu per tu con Migani, lo salta con una finta di corpo e sembrerebbe 1-1 ma Lombardi salva sulla linea. Un salvataggio che letteralmente vale un gol, così come dall’altra parte fa Eboli che si immola sul destro a botta sicura di Badalassi. Porta che però sembra stregata: Badalassi alza troppo la mira e nemmeno questa volta arriva quello che sarebbe il gol della sicurezza per la capolista.

Il copione non sembra cambiare nella ripresa: Ceccaroli lancia Badalassi che si invola e va con l’esterno destro, Porcellini si distende e tiene ancora a galla il Faetano. Almeno per qualche minuto perché Badalassi può sbagliare una, due, tre volte ma prima o poi il cartellino lo timbra: ancora 1vs1 con Porcellini e il 95 questa volta non sbaglia il rigore in movimento. 2-0 per Città, l’ultima chance per un finale di campionato diverso si infrange sulla traversa colpita da Borioni con un tiro da fuori deviato da Tisselli. Poi non c’è più tempo, anzi c’è tempo solo per la festa del Tre Penne che torna ad essere campione di San Marino, quattro anni dopo l’ultima volta.