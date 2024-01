CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne: per Gai lesione al crociato, Ceccaroli fuori due mesi Il capitano non si opererà e sta già procedendo con le terapie conservative.

Brutte notizie per il Tre Penne che perde Nicola Gai a tempo indeterminato e Luca Ceccaroli per due mesi.

Il capitano si è infortunato il 6 gennaio contro il Tre Fiori: per lui lesione parziale al legamento crociato del ginocchio sinistro, comunque non dovrà operarsi e ha già iniziato le terapie conservative per procedere con cautela al ritorno in campo.

Ceccaroli invece si è fratturato il quinto metatarso del piede destro nella sfida con la Virtus, decisa proprio da un suo gol.

