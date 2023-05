Tre Penne per il double, Virtus per la prima volta: si assegna la Coppa Titano

E' il trofeo più antico del calcio sammarinese, è quello che chiuderà la stagione calcistica in Repubblica. Sabato sera, a Montecchio, si assegna la Coppa Titano. A contendersela due squadre dalla storia opposta: da una parte c'è il Tre Penne, una delle squadre più vincenti e fresca del successo in campionato, dall'altra la Virtus che in bacheca ha solo il Trofeo Federale conquistato nel 1988 ed è appena alla sua seconda finale di Coppa, dopo quella persa nel 2011 contro la Juvenes/Dogana. La storia però si azzera in queste serate e allora ci si attende una vera e propria battaglia: Città vuole sia il double che ritornare a vincere una Coppa Titano che manca dal 2017 - sarebbe la settima - Acquaviva si vuole regalare una prima volta in tutti i sensi. Trofeo e qualificazione alla prossima Conference League: la Virtus infatti è una delle poche a non essere ancora uscita dal confine assieme a San Giovanni, Cailungo e Fiorentino. Andare in Europa è l'obiettivo principale dei ragazzi di Bizzotto. E per il tecnico neroverde questa sarà una sfida speciale, da ex dopo l'anno e mezzo trascorso sulla panchina del Tre Penne. Lasciata poi a Stefano Ceci, tornato dopo diverso tempo e capace di riportare i biancazzurri sul tetto di San Marino.

Tre Penne già sicuro della Champions League e, quindi, in caso di vittoria il posto in Conference andrebbe a La Fiorita, seconda in campionato. L'incognita può essere il periodo d'inattività: il Tre Penne non gioca una partita ufficiale dal 23 aprile, il 2-0 al Faetano nell'ultima giornata. Dall'altra parte la Virtus spera di avere un portiere di ruolo tra i pali, e non sarebbe un problema di poco conto. Si gioca a Montecchio alle 20:45: i precedenti stagionali parlano di un pareggio e di una vittoria Tre Penne, il 2-1 firmato Tisselli in pieno recupero e che si è rivelato uno degli snodi fondamentali nella cavalcata di Città verso il quinto Scudetto.