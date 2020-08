EUROPA LEAGUE Tre Penne, Pieri si presenta: "Non conosco molto di San Marino ma vogliamo vincere"

Il Tre Penne continua la preparazione in vista dell'esordio nel turno preliminare di Europa League giovedì prossimo contro il Gijlani. La formazione kosovara ha chiuso il proprio campionato al secondo posto a pari punti con il Drita campione, penalizzata solamente dagli scontri diretti. Avversario ostico per la squadra allenata da Stefano Ceci che cercherà di far valere il fattore campo: si giocherà, infatti, alle 21 al San Marino Stadium.

Diramata ieri la lista dei 25 convocati per l'impegno europeo: tra questi anche il nuovo acquisto Riccardo Pieri, attaccante in arrivo dalla Sammaurese così come il difensore centrale Nicolas Lombardi.

Nel video l'intervista a Riccardo Pieri, attaccante Tre Penne

