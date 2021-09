MERCATO Tre Penne: presi il portiere Zambetti, il laterale Cauterucci e il centrocampista Grillo

Tre Penne: presi il portiere Zambetti, il laterale Cauterucci e il centrocampista Grillo.

Nell’ultimo giorno di mercato il Tre Penne raggiunge l’accordo con tre nuovi giocatori, che andranno a rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione del tecnico Stefano Ceci. Entrano a far parte dei biancazzurri Fabio Zambetti, portiere classe 1998 che in passato ha militato nel Noicattaro in Eccellenza pugliese e al Passano; il terzino Piero Cauterucci, con trascorsi nel professionismo con la Pistoiese e una parentesi di due stagioni nella serie B gallese con la maglia del Bangor City; infine il centrocampista Danny Grillo, che nella sua carriera ha avuto esperienze in Svizzera con il Chiasso, a Malta con il Mosta e in Serie C con la maglia del Messina.

