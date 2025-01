CALCIOMERCATO Tre Penne, quarto colpo: ecco Kamara a centrocampo Classe 2003, della Sierra Leone, è un ex di Rimini e Victor San Marino

Tre Penne, quarto colpo: ecco Kamara a centrocampo.

Quarto colpo di mercato per il Tre Penne: in biancazzurro arriva il centrocampista Demba Kamara. Classe 2003, ex di Rimini e Victor San Marino, è un rinforzo che aumenta il tasso di fisicità della mediana a disposizione di Nicola Berardi.

Kamara si aggiunge al difensore centrale Tony De Queiroz, all'esterno Alessandro D’Addario e all'attaccante Giovanni Ricciardo come acquisto invernale del Tre Penne, protagonista di un'intensa sessione per provare a cambiare le sorti di una stagione cominciata in salita. Il centrocampista indosserà il numero 45 e sarà a disposizione già sabato, per la sfida al Domagnano.

