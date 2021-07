MERCATO Tre Penne, quattro arrivi per l'Europa Si uniscono ai biancazzurri Boccioletti, Palazzi, Santoni e Simoncelli

Tre Penne, quattro arrivi per l'Europa.

Il Tre Penne ha diramato la lista UEFA per il doppio impegno di Conference League. Oltre a Maicon, si uniranno ai biancazzurri per le sfide contro la Dinamo Batumi Benjamin Boccioletti, anno scorso al Savoia in Serie D; Nicholas Santoni dal Tre Fiori e i ritorni del difensore della Nazionale Mirko Palazzi e l'esterno Michele Simoncelli, che lasciò la formazione di Città a gennaio 2019.

