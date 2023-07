CONFERENCE LEAGUE Tre Penne, Rosini e Giovagnoli in coro: "Peccato per quel primo gol, al ritorno non partiremo battuti"

Sono soddisfatti della prova, nonostante la sconfitta, i due giocatori del Tre Penne Roberto Rosini - appena arrivato dalla Folgore - e Fabio Giovagnoli.

