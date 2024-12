CAMPIONATO SAMMARINESE Tre Penne-SM Academy, botti di fine anno: Città la spunta 3-2 Succede di tutto nell'ultima prima della sosta natalizia. La San Marino Academy riprende due volte il Tre Penne ma, alla fine, Ceccaroli sigla il definitivo 3-2 a 5 minuti dal 90'. Seconda vittoria consecutiva per i ragazzi di Nicola Berardi.

Con fatica, molta fatica, il Tre Penne chiude il suo 2024 con una vittoria. La San Marino Academy ci prova, risale la china quando può ma alla fine cede 3-2 nell'ultima prima della sosta natalizia. Qualificazione alle semifinali di Coppa Titano e due vittorie in fila per i ragazzi di Nicola Berardi. Che partono forte e passano alla prima occasione: corner battuto corto, Amati disegna la traiettoria e Barretta incorna. La sfera bacia il palo e s'insacca per l'1-0 Tre Penne. L'Academy però non si demoralizza e colleziona chance in serie: Alberto Riccardi da fuori, Migani mette in corner con la manona. Poi Ceccaroli serve un assist involontario a Giacopetti che si invola ma, a tu per tu con Migani, centra il palo. Ancora Giacopetti: stupendo lo stop a seguire, Migani resta in piedi fino all'ultimo e in qualche modo dice di no all'attaccante dell'Under 22. I ragazzi di Cecchetti meriterebbero il pari, e devono attendere la chiusura di prima frazione. Gran calcio di punizione di Alberto Riccardi: potenza e precisione, missile terra-aria che Migani forse non vede partire e allora l'11 scrive il suo numero di maglia nel punteggio.

1-1 e tutto da rifare: a inizio ripresa Ceccaroli testa subito i riflessi di Alessandro Casadei, entrato all'intervallo al posto di Borasco. Il Tre Penne parte meglio e i calci d'angolo si confermano arma letale: ancora schema e palla dentro, l'ultimo tocco è del capitano Mattia Sancisi che la infila nella propria porta per il più classico degli autogol. Città torna in vantaggio e, a stretto giro di posta, sfiora il gol del +2 con Dormi che passa a centimetri dal sette. Dal possibile 3-1 al nuovo pareggio della San Marino Academy: il neo-entrato Simone Santi approfitta della sponda di Giacopetti e di un altro buco difensivo, si inserisce e davanti a Migani è glaciale. E' 2-2, in una partita spettacolare. Nel giro di 5 minuti proteste veementi da una parte e dall'altra: il Tre Penne chiede un rigore per una trattenuta di Simone Riccardi su Dormi, la stessa cosa fa l'Academy dopo un contatto tra Giacopetti e Righini. In entrambi i casi il direttore di cara lascia proseguire. Si divora il 3-2 Cecchetti: Casadei va a vuoto in uscita, il 29 ci prova quasi dalla riga di fondo ma non inquadra lo specchio. Per regalare i 3 punti a Berardi ci vuole un altro calcio piazzato. Righini, all'ultima prima dell'addio, centra la traversa da lontanissimo. Sul tap-in il più lesto di tutti è Ceccaroli che porta avanti il Tre Penne per la terza volta. Nel finale l'Academy resta in 10 per il secondo giallo estratto a Mattia Ciacci, Città vince con il brivido.

