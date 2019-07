Tre Penne: Suduva e Stella Rossa pareggiano 0-0, l'avversario si decide al ritorno

Tutto rimandato alla gara di ritorno tra Suduva e Stella Rossa, la sfida di Champions League dalla quale uscirà l'avversario del Tre Penne in Europa League. La gara di andata in Lituania si è conclusa sullo 0-0. Martedì a Belgrado si giocherà la gara di ritorno, la squadra perdente sfiderà i campioni di San Marino il 23 luglio. Praticamente già chiusa l'avventura dell'Engordany che aveva sfidato La Fiorita, dopo il ko di ieri sera contro la Dinamo Tbilisi 6-0, mentre il Ki Klaksvik ha pareggiato 1-1 in Lituania.