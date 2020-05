Tre Penne: tanti rinnovi per il 2020/2021

Tre Penne: tanti rinnovi per il 2020/2021.

Tanto lavoro per il direttore sportivo Maurizio Di Giuli del Tre Penne che ha gettato le basi della prossima stagione partendo dai rinnovi. I primi, annunciati sui canali social del club biancazzurro, sono stati Luca Ceccaroli, Luca Sorrentino e Michael Battistini. Ma non finisce qua perché anche Luca Patregnani, Nicola Chiaruzzi, Mauro Lanzoni, Andrea Zanotti e Giacomo Zafferani vestiranno ancora la maglia del Tre Penne. Per ultimo è stato annunciato che anche il capitano Enrico Cibelli e l’attaccante Alessandro Chiurato proseguiranno (per lui 9 reti tra Campionato e Coppa) il loro rapporto con la formazione di Città.



