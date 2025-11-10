TV LIVE ·
Tre Penne: Tarini non può essere tesserato

La società biancoazzurra comunica il mancato tesseramento del tecnico Paolo Tarini sul proprio profilo Facebook

10 nov 2025
Paolo Tarini con il presidente Fabrizio Selva e il ds Gianluca Bollini (Foto: Tre Penne)
“La Società Polisportiva Tre Penne comunica, con rammarico, di dover prendere atto dell’impossibilità di tesserare il signor Paolo Tarini in qualità di nuovo allenatore della squadra. Tale impedimento deriva da alcune difficoltà di natura burocratica e regolamentare in essere nella Federcalcio sammarinese, che andrebbero in contrasto con i regolamenti italiani. Purtroppo, nonostante la possibilità di risolvere la situazione attraverso una deroga, tale concessione non può essere accordata a stagione in corso. La Società Tre Penne comunicherà a breve le sua decisione in merito alla nuova guida tecnica per la panchina biancazzurra”.




