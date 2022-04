CAMPIONATO Tre Penne torna in vetta, la Virtus consolida il 3° posto I biancazzurri battono 3-2 il Domagnano al 94° e sorpassano La Fiorita, i neroverdi superano 2-0 il Cailungo, che sbaglia il rigore del pari. I campioni del Titano fanno 0-0 col San Giovanni ed escono dalla corsa al 4° posto.

Con La Fiorita di riposo il Tre Penne ha l'occasione per un momentaneo ritorno in vetta – con asterisco, perché a sua volta deve ancora riposare – e la sfrutta. Ma con estrema fatica, visto che deve aspettare il 94° per trovare il 3-2 su un Domagnano in gran giornata. E avanti già al 6° con Angelini, che riceve al limite da Parma e infila Zambetti incrociando in angolo basso. Il Tre Penne accusa ma la ribalta sul finale di frazione, grazie ai piazzati di Righini: suo il corner per il pari di Chiurato, che inzucca a rete con la sponda della traversa, e sua anche la punizione del sorpasso, sulla quale Colonna si fa sorprendere e tocca senza respingere. Questo nel recupero, poi si cambia campo e, al primo pallone giocato, un'altra incertezza ripristina la patta: Gaiani lancia subito lungo a destra, Zambetti esce alto e s'impasticcia con Cauterucci, offrendo all'appena entrato Bara un comodo tocco a porta aperta. Il Tre Penne suda freddo con la punizione di Mazzavillani che centra in pieno la traversa, poi, quando la vittoria pare ormai sfumata, il solito Righini crossa per il gol da tre punti di Zonzini, che sbuca alle spalle proprio di Mazzavillani e la piazza di testa da due passi.

I biancazzurri ora sono sicuri almeno del 2° posto, forti del +9 su una Virtus che, nel frattempo, regola 2-0 il Cailungo. Traversone di Raschi per lo stacco di Magri, la palla va sul palo e Focaccia va a rimbalzo per il vantaggio. I tentativi neroverdi di chiuderla s'infrangono su un ottimo Gallinetta, così, a ridosso del 90', i viola hanno l'occasione per riprenderla: Benedetti va giù in area e si guadagna il rigore, dal dischetto Santucci spiazza Passaniti ma angola troppo e prende il palo. Scampato il pericolo, Acquaviva mette i sigilli: Golinucci salta Censoni e serve Apezteguia, controllo, destro sotto la traversa e Virtus che consolida il 3° posto sul Tre Fiori, ora a -3.

Beffa totale per il Cailungo, attualmente prima tra le escluse dai playoff: non accorcia sul Murata, che resta a +4, e va a -5 dal San Giovanni, che mette una mezza assicurazione sugli spareggi con lo 0-0 con la Folgore. Ugolini che divora l'assist di Grillo e Fedeli che sfiora il capolavoro no look su servizio di Sottile sono le azioni migliori della gara, che esclude definitivamente i campioni del Titano dalla corsa al quarto posto.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: